Der Tabelle zufolge haben also die großen Blockbuster mit Frauen in der Hauptrolle im Schnitt 586 Millionen eingespielt, die mit Männern 514 Millionen.

Die Analyse beweist, was Experten schon länger vermuten: Je diverser und vielfältiger Geschichten im Kino erzählt werden, desto mehr Zuschauer werden angezogen.

Das betrifft nicht nur Frauenrollen: Der Superheldenfilm "Black Panther" zum Beispiel stellt einen schwarzen Helden in den Mittelpunkt und starke Frauen an seine Seite. Dadurch wollten offenbar viele Menschen den Film sehen, die sich bisher nicht ausreichend repräsentiert fühlten. (University of Pennsylvania)