Das ist bei "Hochzeit auf den ersten Blick" passiert:

Tamara, 44, sollte Sascha, 46, ehelichen. Schon in den Vorstellungsvideos konnte man sich fragen, ob die Tests der Sat.1-Experten hier so ein tolles Match gelandet haben. Sascha, der wie ein kleiner Junge in einem sehr großen Körper wirkte, pendelte vor dem Standesamt vor Aufregung zwischen Weinen, Lachen und Todesangst. Tamara hingegen schien cool, gefasst, und vielleicht von Anfang an etwas skeptisch.

Die beiden zogen es trotzdem durch, gaben sich das Ja-Wort auf dem von Sat.1 organisierten malerischen Standesamt.

Doch direkt nach der Trauung filmt die Kamera eine weinende Tamara, allein. "Mein Körper explodiert", sagt sie, "ich komm damit nicht zurecht." Sascha sei zwar sympathisch, aber eher als "bester Freund", nicht als Partner.