Und so geht's:

Die Spielenden legen jeweils eine ihrer drei Handkarten an das sich immer weiter ausbreitende Labyrinth an und versuchen dabei, die Tunnel so zu verbinden, dass Bandido nicht aus dem Bau herauskommt. Alle arbeiten zusammen, können sich absprechen und Pläne schmieden. Wenn es für Bandido kein Entkommen mehr gibt, gewinnen alle gemeinsam. Oder Bandido entkommt und die Spielerinnen und Spieler verlieren.

Für wen ist das was?

"Bandido" ist ein kleiner Spaß für zwischendurch, den man am besten auf dem Fußboden spielt und nicht am immer zu kleinen WG-Tisch. Das Spiel kann sich sehr ausbreiten. Grübeln braucht man nicht und in zehn bis zwanzig Minuten ist man durch mit einer Partie. Passt.