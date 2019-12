Heute Abend wird in einer der Düsseldorfer Messehallen die Helene Fischer Show aufgezeichnet, die seit 2011 jedes Jahr mehr als fünf Millionen Menschen vor den Fernseher zieht – und offenbar auch zehntausend Leute zu jedem der Aufzeichnungstermine. Obwohl ich das Phänomen Helene Fischer jahrelang eher belächelt habe, kann ich nicht leugnen, dass es mich auch fasziniert. Ich will wissen, warum so viele Menschen am 25. Dezember stundenlang eine kitschige ZDF-Sendung gucken, während sie im restlichen Jahr nicht besonders große Schlagerfans sind.

Ich möchte verstehen, warum die Menschen Weihnachten mit Helene Fischer verbringen wollen.

"So Rainer, jetzt Konzentration, nicht abdrängen lassen", sagt eine Frau mittleren Alters zu ihrem Mann. Wir stehen nebeneinander in einer 20 Menschen breiten und endlos langen Schlange am Eingang zur Messe Düsseldorf. Hinter uns brummt währenddessen immer wieder empört eine deaktivierte offene Ticketschranke und lässt ein rotes Kreuz aufleuchten. Sie hat heute eigentlich keine Funktion, doch ihr Vorhandensein veranlasst die Besucherinnen und Besucher trotzdem dazu, die Barcodes ihrer teuer erkämpften Tickets unter den Leser zu halten.