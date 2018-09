Today

Julie aus Uganda fragt sich: "Warum essen Deutsche so gerne Tiefkühlkost?"

Frisches Essen schmeckt doch viel besser?

Abends nach der Arbeit: Ofen vorheizen, Klappe auf, Tiefkühlpizza aufs Backpapier, Klappe zu. Eine Viertelstunde später ist das Abendessen fertig. Für die Menschen hierzulande völlig normal. Für Julie aus Uganda nicht: "Ich finde es ziemlich merkwürdig, dass man Dinge, die frisch so viel besser schmecken, einfriert", sagt sie.

Sie kommt aus Jinja, einer Stadt im Südosten des Landes, wo etwa so viele Menschen leben wie in Weimar oder Wilhelmshaven. Julie lebte bereits für einige Monate in Magdeburg und Bielefeld, um ihren Freund Lars zu besuchen.

Die Essgewohnheiten in Deutschland seien ganz anders als in Uganda, sagt sie. Hier koche man oft für sich selbst oder esse schnell unterwegs: "Fast Food ist in Deutschland viel günstiger, als von gesunden Lebensmitteln zu leben", sagt sie. In Uganda sei das anders. "Ich bin froh darüber, alles andere ist in meinen Augen für die Menschen nicht gut."