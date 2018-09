Streaming

Das ist diese Woche neu auf Netflix

Eine neue Staffel Narcos!

Serienfans können sich dieses Wochenende freuen: Netflix liefert zum Septemberanfang zwei berauschende Serien auf einmal: Es gibt neue Folgen von "Narcos” und das als "bayrische Fargo” versprochene "Hindafing” geht an den Start. Im Gegensatz dazu gibt es bei "Hui Buh, das Schlossgespenst” viel zu lachen. "Weird-West” wird es beim ungewöhnlichen Sci-Fi-Western "Cowboys&Aliens”. Endzeitstimmung herrscht bei Will und Jaden Smith in "After Earth”.