Runde 5: Der Background-Check

Bei "Scream" handelt es sich um eine Neuauflage der beliebten Horrorfilm-Reihe. Die Serie schließt allerdings nicht an die Filme an. Die Serie wurde von Jill Blotevogel, Jay Beattle und Dan Dworkin fürs Fernsehen entwickelt. Dworkin schrieb zuvor zum Beispiel für "Revenge" oder "Criminal Minds", kennt sich also aus mit Rache-Geschichten.

"Scream Queens" ist das neueste Baby von Ryan Murphy und Brad Falchuk, die mit "Glee" und "American Horror Story" bereits zwei riesige Serien-Hits landen konnten.

Mit "Scream Queens" haben sie auch noch einiges vor. Die Serie ist, ähnlich wie "American Horror Story", als Anthologie angelegt. Das heißt: Schauplätze und Charaktere ändern sich von Jahr und Jahr. So lässt die Serie in der zweiten Staffel das Uni-Milieu hinter sich und wechselt in ein Krankenhaus. Allerdings sind auch hier einige Überlebende aus dem ersten Jahr wieder mit von der Partie.

Der Slasher-Klassiker gegen den bunten Newcomer – wer überlebt?

Die Runde geht an...

... "Scream Queens"!

And the winner is...