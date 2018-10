Das erklärt der 15-jährige Davey direkt in den ersten Minuten des neuen Horror-Thrillers "Summer of '84". Davey ist überzeugt: Sein Nachbar Wayne Mackey ist der Cape May Slayer, der seit einiger Zeit die kleine Gemeinde terrorisiert. Dreizehn Jungen hat der Killer bereits auf dem Gewissen.

Leichtfertig kann solch eine Anschuldigung aber nicht vorgebracht werden – der stets hilfsbereite Mackey ist nämlich Polizist. Also beginnt Davey selbst zu ermitteln.