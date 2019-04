Wer hat’s empfohlen?

Susan

Worum geht’s?

Die Französin Anaïs wundert sich, als sie auf YouTube ein Video einer jungen Frau findet, die genauso aussieht wie sie. Und nicht nur das: Samantha wurde am selben Tag und in derselben Stadt geboren wie sie. Was klingt wie das Drehbuch eines Hollywoodfilms ist tatsächlich so passiert. Anaïs schreibt Samantha auf Facebook an: Sind sie Zwillinge? Samantha hält vom ersten Kontakt bis zum DNA-Test am Ende alles auf Video fest.

Mit Hilfe eines Crowdfundings machten die beiden Frauen aus dem Material einen Dokumentarfilm, in dem so viel Liebe und Kreativität steckt, dass man gar nicht anders kann, als sich selbst mitten in dieser unglaublichen Geschichte zu fühlen. Twinsters bringt einen zum Lachen, zum Weinen und lässt einen darüber nachdenken, wie es wäre, plötzlich Geschwister zu finden, von denen man nichts wusste.

Wo kann ich es gucken?

Bei Netflix.