Fühlen

Dieses "Carpool Karaoke" mit Kindern mit Down-Syndrom rührt selbst James Corden zu Tränen

Das Video hat mehr als eine halbe Million Views.

Beim Carpool Karaoke sitzen unterschiedliche Menschen zusammen in einem Auto, singen, lachen, haben Spaß. Das ist auch in diesem Video so. Allerdings sind die Menschen nicht James Corden und irgendwelche Superstars – sondern Mütter und ihre Kinder mit Down-Syndrom.

Gedreht hat das Video eine Gruppe von Frauen aus Großbritannien. Sie haben sich über eine Online-Selbsthilfegruppe kennengelernt, in der sich Eltern von 2013 oder 2014 geborenen Kindern mit Down-Syndrom austauschen.

Für den Clip haben sich 50 von ihnen dabei gefilmt, wie sie den Song "A Thousand Years" im Auto mitsingen. Dabei benutzen sie Makaton, eine Form der Gebärdensprache. Dann hat einer der Väter die verschiedenen Aufnahmen zusammengeschnitten.

So schön ist das Ergebnis: