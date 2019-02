2 Was ist das "Green Book"?



Wer als Schwarzer in den sechziger Jahren durch die USA reisen wollte, bekam offenen Rassismus zu spüren. Das "Green Book", benannt nach seinem Autor Victor Hugo Green, war ein Touristenführer speziell für schwarze Reisende. Es zeigte unter anderem Tankstellen und Hotels, in denen sie willkommen waren. Die Ungerechtigkeit dieser Zeit wird im Film "Green Book" deutlich vor Augen geführt. Obwohl Dr. Shirley und Tony Lip den Empfehlungen des Buches folgen, gibt es im Süden jede Menge Ärger mit rassistischen Rednecks.

3 Die Geschichte hinter "Green Book"

Die Geschichte vom Roadtrip eines schwarzen Pianisten mit seinem weißen Chauffeur ist nicht frei erfunden: Tony Lip ist ein amerikanischer Schauspieler, der unter anderem in "The Sopranos" und "Donnie Brasco" mitgespielt hat. Er wuchs in der Bronx auf und musste sich hochkämpfen. Vor seiner Karriere war er deshalb tatsächlich Fahrer des Pianisten Don Shirley. Regisseur Peter Farrelly war von dieser Geschichte so angetan, dass er selbst beim Drehbuch mitschrieb. Es ist für einen Oscar nominiert.