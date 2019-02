Wer kommt aufs Cover der deutschen Harper's Bazaar:

Sayana. Obwohl es ihr offensichtlich schwer fiel, in Unterwäsche Männer an Holzhütten zu drücken, überwand sie ihre Skrupel und gab sich in zweiter Person Singular die entscheidende Anweisung (“Sayana, du bist jetzt nicht du selbst!”). So bringt man es weit.

Wer heute eigentlich ein Foto verdient hätte:

Eindeutig die Kulissen-Kuh, weil trotz des aufgeregten Off-Kommentars einfach sofort klar war, dass ihr der Trubel eigentlich egal ist. Oder wie Heidi sagt: “Ein sexy Walk muss vor allem eins sein: selbstbewusst.” Dafür muss man offensichtlich kein Zweibeiner sein.

Drama-Faktor:

4/10: Joy trieb die Stimmung zwischen den letzten beiden Werbepausen gekonnt auf den Höhepunkt, davon abgesehen war aber nicht allzu viel los. Auf der Alm, da gibt’s koa’ Sünd’ - aber als enttäuschte Erwartung eines Privatfernsehzuschauers.

Gesamtwertung:

6/10: Das Alpen-Setting und der Kuhstall sorgten für routinierte Abwechslung am Donnerstagabend. Ansonsten wirkte die angekündigte "Sexy-Episode" eher wie ein Lückenfüller. Die Sendeminuten tuckerten gemütlich ins Tal wie Heidi und Ellen auf ihrem roten Traktor.

Die offene Frage:

Warum hat Heidi eigentlich nicht ihren Boy zum Knutschen und Posieren mitgebracht?