Die 14. Staffel von “Germany’s Next Topmodel” läuft inzwischen seit drei Wochen und nachdem die Mädels in der vergangenen Folge auf einer österreichischen Alm übernachteten, ziehen sie nun in eine Luxusvilla in Los Angeles. Nichts anderes steht ihnen zu – finden sie: "Wir waren einfach in einer Hütte! So krass, wir haben das wirklich verdient!” Wow, stimmt, heftig.