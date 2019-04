Gerechtigkeit

Nach Massenprotesten tritt Algeriens Präsident zurück – diese Hoffnungen haben junge Algerier jetzt

Wir haben mit zwei Menschen gesprochen, die auf die Straße gegangen sind.

Hunderttausende gingen wochenlang in Algerien auf die Straße. Seit 20 Jahren regierte Präsident Abdelaziz Bouteflika das flächenmäßig größte Land Afrikas mit autoritären Mitteln. Als er im Februar ankündigte, auch noch für eine fünfte Amtszeit kandidieren zu wollen, reichte es der Bevölkerung. Es fanden Massenproteste statt – trotz des Demonstrationsverbots. (SPIEGEL ONLINE)

Vor drei Wochen hieß es dann, Bouteflika wolle nun doch nicht noch einmal antreten. Die Bevölkerung forderte trotzdem seinen Rücktritt, noch vor den Wahlen im April. Am Dienstag schließlich, nachdem am Wochenende in der Hauptstadt Algier eine Million Menschen auf die Straße gegangen waren, erklärte Bouteflika seinen sofortigen Rücktritt.

Doch was ändert sich damit tatsächlich in Algerien?

Schon lange hatte Bouteflika selbst wohl kaum noch die Fäden in der Hand. Seit einem Schlaganfall 2013 sitzt der 82-Jährige im Rollstuhl und kann kaum sprechen. In den vergangenen Jahren zeigte er sich selten in der Öffentlichkeit.



Stattdessen wird das Land von einem Netzwerk aus Politikern, Generälen und Geschäftsleuten regiert, genannt "le pouvoir" – die Macht (SPIEGEL ONLINE). Bislang konnten sich diese wohl nicht auf einen Nachfolger von Bouteflika einigen, weshalb seine geplante fünfte Amtszeit zunächst auch noch von ihnen unterstützt wurde. Doch schließlich erreichte der Druck der Bevölkerung auch die mächtigen Militärs: Stabschef Ahmed Gaid Salah forderte vor wenigen Tagen die Absetzung des Präsidenten.

Dass Bouteflika selbst schon lange nicht mehr die Fäden in der Hand hielt, weiß auch die Bevölkerung: Sie forderte zuletzt nicht bloß den Rücktritt des Präsidenten – nein, die gesamte politische Elite solle abtreten.

Aber wie wahrscheinlich ist das? Und besteht nicht die Gefahr, dass es in Algerien zu ähnlichen Problemen kommt wie im Nachbarland Libyen? Dort hatten die Demonstrationen im Zuge des Arabischen Frühling 2011 zu einem Bürgerkrieg geführt. Auch nach der Entmachtung und Tötung des Machthabers Muammar al-Gaddafis kam das Land nicht zur Ruhe – bis heute.

Wir haben mit zwei jungen Menschen aus Algerien gesprochen, die sich an den Protesten beteiligt haben – darüber, welche Hoffnungen auf echte Veränderungen sie jetzt haben und ob sie weiterhin auf die Straße gehen wollen.

Aymen, 21, Student aus Skikda