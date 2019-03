Was in Folge 7 von GNTM 2019 alles passiert ist, kannst du hier in unserem Speedcheck nachlesen.

Die Schnellzusammenfassung:

Hoher Besuch in der Modelvilla: Heidi Klum hat es irgendwie geschafft, ihre Topmodel-Kollegin Gisele Bündchen dazu zu überreden, mit ihr die Kandidatinnen in der Modelvilla zu besuchen. Die Freude ist riesig. Kandidatin Melissa ist sogar so begeistert, dass sie keinen geraden Satz mehr sprechen kann.

Die Freude hält nicht lange an, am nächsten Morgen schaut noch jemand in der Villa vorbei – der Produktionsleiter. Er muss Enisa abholen, die es vor lauter Heimweh nicht mehr aushält und gerne ihren Freund, einen eher durchschnittlich lustigen YouTube-Prankster, sehen möchte. Sie verlässt freiwillig die Show.