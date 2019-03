Hier gibt es den Speed-Check von "GNTM 2019", Folge 5:

Joy kommt mit einer einwöchigen Verspätung auch endlich in Los Angeles an, aber nicht alle freuen sich darüber. Okay, eigentlich freut sich niemand, aber dazu später mehr. Außerdem steht das an, wofür GNTM-Zuschauerinnen und -zuschauer fast schon leben: das große Umstyling. Ein Fest der Haare und der Tränen.

Der Dialog, der alles sagt:

Justine ist untröstlich, weil sie gut aussieht, aber laut Heidi Klum auch nur wegen ihres guten Aussehens weiterkommt. Eine Kandidatin möchte trösten:

"Du siehst so geil aus, du bist so High Fashion."

"Mh."

Der emotionale Tiefpunkt:

Der erfolgt bereits am Anfang. Jasmin "Joy" kommt eine Woche später in Los Angeles an und möchte in der Villa ihre Mitstreiterinnen überraschen. Als sie das Wohnzimmer betritt, fallen die Reaktionen allerdings nicht so aus wie erwartet. Von einem geschockten "Oh mein Gott" bis hin zum "Ach du Scheiße" ist eigentlich alles dabei, nur keine angenehme Überraschung.