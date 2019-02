"Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden" – diesen Satz hören wir seit vergangener Woche wieder in Dauerschleife. Die mittlerweile 14. Staffel "GNTM" ist nämlich vergangene Woche gestartet. Und schon am Anfang ist klar: Heidi Klum wirft diesmal alles um. Es gibt eine neue Jury (keine Jury) und neue Castings (keine Castings). Und neue Mädels (WAS?).