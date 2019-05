Der Dialog, der alles sagt:

Heidi begrüßt Sarah, als diese ans Set zum finalen Shoot-Out kommt:

Heidi: "Ich will ja keinen Pressure machen, aber DU WEISST ES GEHT UM ALLES HEUTE!!!"

Sarah: "Ja."

Der emotionale Tiefpunkt:

Als die Mädchen mal wieder einsehen müssen, dass es für das Weiterkommen piepegal ist, ob eine Kandidatin hinter den Kulissen nett zu den anderen Teilnehmerinnen ist.

Der emotionale Höhepunkt:

Die unerschütterliche Liebe, die Vanessa zu sich selbst empfindet, kommt in dieser Folge besonders gut zur Geltung: "Ich habe eine super vielfältige Personality", ist nur einer von vielen Power-Sätzen, die uns die alte Beziehungsweisheit in den Kopf rufen: Find someone who talks about you like Vanessa talks about herself.