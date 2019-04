Wer fliegt als Nächstes raus:

Da nehme ich heute den Publikumsjoker. (Aber nicht wieder Simone sagen! Die wird es eh nicht!)

Wer kommt aufs Cover der deutschen Harper's Bazaar:

Ehre, wem Ehre gebührt: Vanessa ist einfach eine Maschine. Bei einem Casting in Amsterdam begegnet sie einem Fotografen, der sie erst frech nennt und dann nicht mal fürs Shooting bucht, in L.A. ist da dann "Thomas Mayo", der ihre Performance als "Comedy" schmäht. Vanessa sieht das mal wieder alles als Chance, networkt im Hintergrund und bedankt sich für jede noch so große Beleidigung.

Wer heute eigentlich ein Foto verdient hätte:

Thomas. Fucking. Hayo. Kaum ist er wieder da, ist sofort alles wie früher: ein Arm um den Schultern der jungen Mädchen, sein fluffiges Haar in der Kamera, ein Anglizismus auf den Lippen. Wie kein anderer verrührt er Englisch und Deutsch, genießt den Dreh des "Commercials" mit den "Talents", oder auch: "Girls". "I wanna see swagger, it's a one-taker" – bei Thomas wird alles zur Sprachgrenzen überschreitenden Poesie.

Drama-Faktor:

8/10. Vom verdächtigen Verschwinden von Cäcilias High Heels bis zum gegenseitigen Raus-Voting: Prosieben hat für diese Folge von vorn bis hinten wirklich alle Tricks bemüht. Und es wirkt.

Gesamtwertung:

7/10. Night Fever, Night Fever. Nach einigen überaus schwachen Folgen tanzen sich Heidi und die Mädels wieder nach oben.

Die offene Frage:

"Kennst du John Travalto?"