Theresias Verlobter wird in der Zwischenzeit von Heidi auf die Couch geholt, im Gegensatz zu uns weiß er aber noch nicht, was ihm droht. Theresia betritt die Bühne, begleitet wird sie von Ellie Goulding, die nur 2 von 5 Tönen ihres Liedes "Love Me Like You Do" trifft.

Danach überschlagen sich die Ereignisse. Wir spulen etwas vor: Theresia und ihr "Schatzi" werden von Heidi Klum getraut, die Ringe werden von Plüschtier Herbert im XXL-Format gebracht. Was wie ein Fiebertraum oder wie ein schlechter LSD-Trip aussieht, ist tatsächlich eine Hochzeit. Live im Fernsehen.