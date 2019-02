Heidi Klum ist zurück, und natürlich hat sie "Mädchen" mitgebracht. Am Donnerstag ist die 14. Staffel "Germany's Next Topmodel" gestartet. Wer dieses Großereignis verpasst hat (oder noch einmal in süßen Erinnerungen schwelgen möchte), kann hier das Wichtigste in unserem GNTM-Schnellcheck nachlesen.