Die gute Nachricht gleich vorab: Ja, Luke und Lorelai sind im "Gilmore Girls"-Revival noch zusammen.



Worauf wir nach dem Foto, auf dem Luke und Lorelai Händchen halten, schon gehofft haben, ist jetzt endlich offiziell: "I can tell you that we are together. We are together and we’re sort of figuring out our next step", sagte der Luke-Darsteller Scott Patterson vergangene Woche, als er eine Reihe von Interviews in New York gab.



In der Slideshow: Die ersten Bilder aus der neuen Staffel