We have never ever: Malle!!

In der zehnten Staffel GNTM muss das Publikum besonders oft daran erinnert werden, dass das Konzept eigentlich doch brandneu ist. „Das hatten wir noch nie!“, schreien Heidi und Michalsky begeistert – und meinen damit das Openair auf Mallorca.

Spiel für zuhause: "We have never ever". Aber bloß eine Runde.

Das GNTM-Finale in Bildern: