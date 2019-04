Okay, es gibt romantischere Sätze, die man sich bei einer ersten Annäherung sagen kann. Aber in einer Welt, in der ständig wichtige Menschen sterben und sich alles um die Thronfolge dreht, ist rechtzeitiges Kinderkriegen nun mal wichtig. Tyrion bringt genau das in der selben Folge auch zur Sprache: An wen wird Daenerys mal den Thron vererben?

Warum kann Daenerys keine Kinder bekommen?

In der 1. Staffel wurde sie mit Khal Drogo verheiratet und war kurz davor, dessen Kind zur Welt zu bringen. Der Khal wurde jedoch in der Schlacht verletzt und lag im Sterben. Daenerys bat eine Hexe um Hilfe: Mirri Maz Duur sollte ihren Mann retten.

Die Hexe initierte ein Ritual mit hohem Preis: Der Khal stirbt nicht, verfällt aber in ein Wachkoma. Als Blutpreis forderte sie Daenerys' ungeborenes Kind.