Dann ist plötzlich ER da. Erst macht er dumme Sprüche, aber dieser eine Kollege scheint dich nach und nach aufrichtig und ehrlich zu respektieren. Hilft dir, deine Traumposition im Unternehmen zu bekommen. Natürlich verliebst du dich und tatsächlich landest du irgendwann mit ihm im Bett. Nur, damit er direkt nach dem Sex seine Sachen packt, um zu seiner Ex abzuhauen.

Wait, what?

Die US-Amerikanerin Alexandra Vreeland findet: Viele der "Game of Thrones"-Charaktere, nicht nur Jaime Lennister, erinnern durch ihr schlechtes Verhalten stark an Männer, die Frauen auch im wahren Leben schon mal gedatet haben. In ihrer ironischen Meme-Reihe "The toxic men of the seven Kingdoms" ("Die toxischen Männer der sieben Königslande") holt sie die Männer (und eine Frau) aus GoT in die Realität. Durch die Beschreibung derer – mal kleiner und mal sehr großer – Schwächen zeigt sie: Diese Typen kennen wir alle.

Etwa Tommen Baratheon: