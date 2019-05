Die Autoren der Drehbücher standen also vor einer quasi unlösbaren Aufgabe: Das Werk eines anderen zu vollenden, obwohl dieser selbst noch nicht genau weiß, wie er eigentlich zu dem Ende kommen wollte, das er sich vielleicht mal irgendwann überlegt hat.

Die Buchgrundlage "Ein Lied von Eis und Feuer" wurde von der TV-Serie schon lange überholt. Wie gesagt, allein dafür, das Wagnis einzugehen, schulden wir ihnen ein bisschen Respekt.

Aber leider muss man trotzdem sagen: Sie haben es komplett vermasselt.

Ich habe "Game of Thrones", wie so viele, für seine Figuren und das gnadenlose Vorantreiben ihrer Geschichte geliebt: Charaktere manövrierten sich in dumme Situationen und kämpften sich heraus, sie litten und sie starben. Die Show war trotz des Fanatsy-Settings glaubwürdig. Die Charaktere hatten sich selbst in diese Situationen gebracht, weil es zu ihnen passte. Sie wahren angetrieben von Ehre, Liebe oder der Gier nach Macht.