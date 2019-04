Was sagt das nun über die finale achte Staffel von "Game of Thrones"?

Dass das Rätselraten weitergeht. Denn so ziemlich jeder Charakter kann auf der Todesliste stehen. Und so ziemlich jeder Charakter hatte selbst schon einen dunklen Moment in der Serie.

Wird Daenerys von dem untoten Drachen verbrannt?

von dem untoten Drachen verbrannt? Wird Arya von den Faceless Men eingeholt und erdolcht?

von den Faceless Men eingeholt und erdolcht? Wird Jaime, der den "Mad King" tötete, selbst von einem König getötet, vielleicht dem "Night King"?

Und was ist mit Cersei? Die hat so viel Dreck am Stecken, dass sie in Seefeuer verbrennen, von Dächern gestürzt, in Kerkern vergiftet oder von Untoten überrannt werden könnte.

Was hältst du von der Theorie?