Nur sechs Königreiche? Ja: Der Norden bleibt unabhängig mit Sansa als "Königin des Nordens" an der Spitze. Ihre Schwester Arya wird Seefahrerin und startet eine Expedition in den Westen. Jon entgeht seiner Hinrichtung durch die (wegen des Mordes an Dany ziemlich wütenden) Unbefleckten nur, indem er sich wieder der Nachtwache anschließt. In der letzen Szene trifft er Tormund und Geist wieder und reitet mit den Wildlingen gen nördlich der Mauer.



Was ihr getippt habt:

1 Diese Personen regieren am Ende – dachtet ihr: