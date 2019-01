Deshalb feiern nun viele ein von einem Fan gebasteltes Video – das in vier Minuten die wichtigsten Ereignisse der ersten sieben Staffeln noch mal zusammenfasst.

Der YouTuber Matthockey28 hat aber nicht etwa dröge erklärt, was bisher passiert ist, wer gestorben ist, wer verraten wurde, wer auf welchem Thron sitzt.

Nein, er hat einfach die gänsehautigsten Momente aus "Game of Thrones" ineinander geschnitten. Das Ergebnis hat er in einem GOT-subreddit gepostet – Tausende Upvotes und lobende Kommentare sammeln sich dort seither. Viele Fans loben Matthockey28 für das epische Video. "Du hypst mich gerade richtig auf die finale Staffel", schreibt einer. "Was für ein Meisterwerk", jemand anderes.