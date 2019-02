Geschwister der Woche

Auf eine seltsame Art war das Finale ein Familiendrama. Oder besser gesagt diverse Familiendramen: Arya und Sansa erkennen, was ihr Vater wirklich meinte mit "the pack survives". Jon vergibt Theon, was er ihm vergeben kann. Tyrion, Jaime und Cersei sind die krasseste Zuspitzung geschwisterlicher Hass-Liebe in der bekannten Welt.

Außerdem: Theon und Yara Greyjoy. Sandor und Gregor Clegane. Ned und Lyanna Stark.

Diese Begegnungen und aufgeladenen Beziehungen erinnern daran, worum es in der Serie unter einigen Schichten CGI immer noch geht: Das Ringen um Überleben und Macht von Menschen, die getrieben sind von ihren Traumata und Fehlern, Liebe und Loyalität, Schuld, Stolz und Sühne.