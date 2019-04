Ich habe alle ausprobiert. Keines der Filterprogramme hat alle Spoiler erwischt.



Auf irgendeinem Bild, in irgendeiner Nachricht erfährt man, was passiert. Man muss heute schnell sein, im Idealfall sogar Englisch sprechen können und alles sofort gucken, um eine Chance gegen die ehrlose Fraktion der Plappermäuler zu haben.

Hier ist eine unvollständige Liste aller Geschichten, deren Ende mir in der Vergangenheit schon vor dem Schauen verraten wurde: Breaking Bad, Star Wars Episode 8, Game of Thrones Staffel 7, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Buch) und aktuell: Captain Marvel.

In unserer Redaktion ist es besonders schlimm. Denn einerseits will man als Medium den gespannt wartenden Menschen nichts verraten, andererseits muss man mit Artikeln zu Filmen und Serien schnell sein, wenn sie jemand wahrnehmen soll. Die wichtige Fan-Theorie zur nächsten Folge oder "Was der Abspann von Marvel-Film bedeutet" wird nur am Wochenende nach dem Erscheinen gelesen.