Bald kehren Jon Snow, Daenerys und Brienne von Tarth zurück – dann läuft endlich die achte und finale Staffel "Game of Thrones" an.

Und natürlich wissen wir ganz genau, wie die Schurken und Helden von Westeros aussehen – seit Jahren begleiten uns schließlich die Darsteller. Jaime Lannister ist ein brünetter Prince Charming, ganz so wie sein Darsteller Nikolaj Coster-Waldau. Und Ramsay Bolton sieht so markant aus wie Schauspieler Iwan Rheon.

Schaut man in die Bücher von George R. R. Martin müssten viele Charaktere aber anders aussehen: Mal hässlicher, mal hübscher, mal sehr viel grotesker.

Wir haben die Darsteller von "Game of Thrones" so gephotoshopt, wie sie laut Buchvorlage aussehen müssten – das ist dabei herausgekommen.

Wische immer das Bild nach rechts, um die Veränderung zu sehen.

1 Gregor "Der Berg" Clegane

Der Ritter gilt als der größte Mann in Westeros, so groß wie ein Riese oder ein Ochse heißt es in "Das Erbe von Winterfell". Lange Haare fallen ihm ins Gesicht.