Food

Ich esse gern in Hipster-Läden. Ein Geständnis

Warum es manchmal der Mandelmilch-Cappuccino sein muss.

Ich laufe mit meiner Freundin durch die Straßen von Paris. Es ist noch früh. Überall riecht es nach Croissants, Brioche und Pain au Raisin – nach typisch französischem Frühstück eben. Meine Freundin steuert schon eine der traditionellen Pariser "Boulangerien" an. Unter der Markise stehen kleine runde Tische mit französischen Bistrostühlen aus geflochtenem Rattan. Sie schwärmt von einem "Frühstück a la Francais".

Und ich denke: Jetzt ein Chia-Pudding und dazu ein Cappuccino mit Mandelmich – das wär's!

Ich versuche, den Gedanken wegzuschieben. Ich bin immerhin in Frankreich! Ich sollte ein ofenfrisches, nach uralter, handwerklicher Tradition gefertigtes Croissant essen wollen. Damit ich später, zu Hause, davon schwärmen kann, dass Croissants nirgendwo so gut schmecken, wie in Frankreich. In der frischen Brise an der Seine, auf dem Weg zum Louvre – oder so.

In diesem Moment wird mir bewusst, was ich schon lange ahnte: Ich mag Hipster-Läden.

Mir gefällt die zurückhaltende und doch gemütliche Atmosphäre. Die Kombination aus Industrie-Chic und wohnlichen Details (kuschelige Lammfelle!).



Steht in minimalistischer Typo "vegan", "gluten free" und "sugar free" auf der Tafel hinter der Theke, werde ich neugierig und möchte gleich alles probieren. Dabei ernähre ich mich nicht mal vegan. Ich habe keine Unverträglichkeiten oder verzichte auf Süßes. Bin ich ein Food-Banause?



Was stimmt eigentlich nicht mit mir? Hipster-Läden gibt es schließlich genügend zu Hause in Hamburg. Sie sind austauschbar, mit ihrer cleanen Einrichtung, den kleinen Vitrinen auf der Theke, der Bedienung mit Undercut, die immer etwas cooler ist als man selbst.



Und meist steht dasselbe "Super-Food" auf der Karte. Von Avocado-Toast bis Açaí-Bowl, nichts davon ist überraschend.