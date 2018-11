Ändern will das der Sender nicht – aber dafür die Art, wie die Sexszenen entstehen: In Zukunft soll immer eine Intimitätskoordinatorin oder ein Intimitätskoordinator am Set sein, um die Szenen für die Schauspielerinnen und Schauspieler angenehmer zu machen. (Rolling Stone)

Weshalb entschied sich HBO dafür?

Zum ersten Mal zum Einsatz kam eine solche Intimitätskoordinatorin bereits in der Serie "The Deuce", die in der Pornoszene der 70er-Jahre angesiedelt ist. Schauspielerin Emily Meade war im Zuge der "MeToo"-Debatte auf die HBO-Führung zugegangen und hatte Änderungen gefordert. Sie wollte jemanden am Set haben, der sie bei Sexszenen unterstützen könnte.