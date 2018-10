Es war kein magischer Spruch und keine Kontaktaufnahme – sondern schlicht und einfach ein Stoßgebet. Dass viele das nicht so gedeutet haben, amüsiere ihn, sagte Bean im Interview mit Huffington Post. An die genauen Worte erinnert sich Sean Bean aber nicht:

"Ich weiß nicht, welche Art von Religion zu dieser Zeit gelebt wurde. Aber ich fragte mich: 'Was würdest du tun, wenn dir so was [wie eine Enthauptung] wirklich passiert?' Du würdest wahrscheinlich beten. [In der Szene] musste ich mich zusammennehmen – es gab nicht viel, was ich wirklich machen konnte, immerhin lag ich mit dem Kopf auf einem Block. Also war Murmeln so ziemlich das einzige."

Sean Bean will auch nicht von den Toten auferstehen. Er habe einen spannenden Charakter geschaffen – und dessen Geschichte sei nun mal mit der Enthauptung vorbei.

Die "GoT"-Theoretiker müssen also die Wahrheit akzeptieren: Ned's dead.