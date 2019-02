Bisher ist über das Ende noch nicht viel bekannt. Die Macher haben bislang nur mehrere kryptische Mini-Teaser veröffentlicht – die maximal eines klar machen: Viele Kleinigkeiten der bisherigen Staffeln könnten eine Rolle spielen, um am Ende alle Intrigen und Machtkämpfe aufzulösen.

Viele Fans versuchen deshalb gerade, die Staffeln 1 bis 7 noch mal zu gucken – oder sich mit Hilfe von Zusammenfassungen wieder auf den aktuellen Stand der Handlung zu bringen.

Von "Game of Thrones" erschienen bisher insgesamt 67 Episoden in sieben Staffeln. Am Stück dauern alle Folgen 3810 Minuten. (bento) Verdammt viel Zeit für verdammt viele Details!