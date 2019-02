In kaum einer Serie wird so ausdauernd gestorben wie bei "Game of Thrones". Inklusive der siebten Staffeln sind bisher 174.373 Menschen (und Tiere) getötet worden. Laut der Zählung eines Fans.

Nun ist die siebte Staffel schon wieder fast ein Jahr her – und bis zum Beginn der finalen achten Staffel dauert es noch bis 2019.