Konstanz ruft Klimanotstand aus: So hat "Fridays for Future" die Politik überzeugt

Wie kann das auch in anderen Städten gelingen?

Er sei so glücklich gewesen, er hätte beinahe weinen können, erzählt Julian Kratzer, 22. Der Schüler ist im Organisationsteam von Fridays For Future in Konstanz am Bodensee. Die Stadt hat am Donnerstag den Klimanotstand ausgerufen – als erste in Deutschland. Julian erlebte die Entscheidung im Rat mit. Auch einen Tag später muss er am Telefon noch etwas schlucken, als er erzählt, wie alle Fraktionsmitgleider gleichzeitig die Arme hoben.



Einstimmig beschlossen sie den Antrag (Südkurier). Die Stadt setzt sich damit zum Ziel, den CO2-Ausstoß in den kommenden Jahren deutlich zu senken. 40 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes pro Kopf entstehen laut Energienutzungsplan der Stadt vor Ort – 4,2 Tonnen. Bis 2050 sollen es nur noch 0,7 bis 1,2 Tonnen sein. Die sieben Tonnen CO2-Ausstoß, den ein Konstanzer durchschnittlich außerorts verursacht, ist nicht einberechnet.



Vorausgegangen waren mehrere Gespräche zwischen den Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite und Fraktionen und dem Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) auf der anderen. "Lange schwierige Gespräche und Überzeugungsarbeit", sagt Kratzer. Zunächst hatte die Konstanzer Gruppe von Fridays For Future im März eine Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands formuliert. Die Fraktionen berieten und die Verwaltung erarbeitete eine Beschlussvorlage, der nun zugestimmt wurde.



Was steckt hinter dem Begriff "Klimanotstand"?

Wer diesen Notstand ausruft, der "erkennt damit die Eindämmung der Klimakrise und ihrerschwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität an​", schreiben die Schülerinnen in ihrer Vorlage.

Es handelt sich also nicht um einen Notstand im rechtlichen Sinne.



Es werde anerkannt, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichten, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Außerdem sollten Lösungen, die dem Klimaschutz dienen, bevorzugt werden.

"Das Wort Notstand soll dazu dienen, dass endlich in den Köpfen der Menschen ankommt, dass wir eine Krise haben", sagt Kratzer, der sich seit einigen Monaten bei Fridays for Future beteiligt und an einem Wirtschaftsgymnasium in Konstanz sein Abitur macht. "Wir sind nicht nur irgendwelche kleinen Schüler, die aus Spaß demonstrieren gehen. Die Krise ist echt und schlimm."