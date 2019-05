2 "Game of Thrones" hat uns mit der finalen Staffel viele epische Schlachten und Momente geschenkt.

Szenen wie das "Red Wedding" oder die Sprengung der Septe bleiben Fans immer im Gedächtnis. Emotionale Momente wie Hodors Abschied ebenso. Und solche Momente – im Großen wie im Kleinen – gab es nun wieder. Aryas überraschender Angriff gegen den Night King? Bot mir diese Art von Überraschung, für die ich "Game of Thrones" liebe. Davor die Kaminrunde am Vorabend der Schlacht? So nah war ich meinen liebgewonnenen Charakteren der vergangenen Staffeln lange nicht.

Und auch die Schlachten selbst waren immer wieder effektvoll, gerade in ihrem Kontrast. So dunkel die Nacht in Winterfell, so sonnig der Tag in Kings Landing. Und beide trotzdem ähnlich düster. Ein Heldentod wie der von Lyanna Mormont im Kampf mit dem Frostriesen ist im Kino Alltag – aber für eine TV-Serie einfach großartig. Ebenso der seit vielen Staffeln herbeigesehnte "Clegane Bowl" zwischen dem Berg und dem Bluthund.

Und zwischen all dem Fanservice und den epischen Einstellungen erinnert uns "Game of Thrones" auch immer wieder, warum wir die Serie so mögen: Weil Fantasie und Wirklichkeit in Westeros oft nahe beieinander liegen. So zeigen die Schlachten Bilder, die wir so auch aus den Nachrichten kennen. Während Daenerys die Stadt in Schutt und Asche legt, wühlt sich Arya staubbedeckt durch die Trümmer. Das Blut klebt trocken an ihren Schläfen. Die Einstellungen erinnern an die Bilder, die wir aus Syrien und dem Jemen kennen – nur ist es hier der Drache, der die Drohnenangriffe besorgt.