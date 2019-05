Ein Land wird zum Freizeitpark

Die Serie wurde in den Titanic Studios in Belfast produziert, gedreht wurde an 63 Orten in Nordirland. Auf Google Maps heißt ein Schloss etwa nicht mehr Castle Ward, sondern Winterfell Castle, wie in "Game of Thrones". Manche Drehorte haben eigene Ortsschilder bekommen, jahrzehntealte Pubs haben ihre Namen geändert und Wandmalereien an Häuserwänden, die an den Bürgerkrieg erinnerten, wurden mit Drachenköpfen übermalt. In Belfast gibt es außerdem eine Ausstellung, bei der man alle Requisiten und Kostüme der Serie findet.