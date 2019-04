Winter is here und mit ihm die Verzweiflung darüber, dass bald alles vorbei ist. Keine heimlichen Blicke mehr zwischen Brienne von Tarth und Jaime Lennister, keine schwertschwingende Arya Stark, nie wieder "Dracarys". Was kommt danach? "Game of Thrones" zum neunten Mal von vorne anfangen? Endlich die Bücher lesen? Sehnsüchtig auf das Spin-off warten? Ja, ja und ja.