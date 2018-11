4 Staffel 8 wird etwas ganz Besonderes – und uns vielleicht auch schocken.

Ein User fragte Nutter, ob es auch in der finalen Staffel so einen Schocker wie die "Red Wedding" geben werde – das beantworten wollte der Regisseur jedoch nicht. So viel sagte er aber: "Haltet euch lieber fest, es wird sehr besonders werden."

5 Wird es Zeitreisen geben?

"In meinen Episoden gibt es keine Zeitreisen. Das ist der einzige Hinweis, den ich euch gebe", antwortet Nutter gehemnisvoll auf die Frage. Es bleiben also drei Folgen, in denen Bran erneut auf Zeitreise gehen könnte.