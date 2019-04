Streaming

Abtanzen und ranwanzen: Die zehnte Folge GNTM im Speed-Check

The day the music died – so hätte Folge Nummer 10 von Germany's Next Topmodel auch heißen können. Stattdessen hieß sie einfach nur "Music Edition", und nach Thomas Gottschalk war diese Woche ein anderer, viel besserer Thomas als Gastjuror mit dabei, Thomas Hayo nämlich, und den mag ja wohl jeder.

Wie die zehnte Folge GNTM so ablief und wer es in die Top 10 geschafft hat: Lest ihr hier ofenfrisch in unserem Speed-Check.