Streaming

Nach der "Schlacht um Winterfell": Wie es jetzt noch weitergehen kann

Jetzt ist auch schon die Hälfte der finalen Staffel von "Game of Thrones" vorbei. Mit der "größten Schlachtszene der Filmgeschichte" wurde die dritte Folge beworben, wochenlang haben Cast und Crew jede Nacht in der Kälte gedreht für ein Monstrum von 82 Minuten. In diesen ist schließlich der Originaltitel von George R.R. Martins Werk – "Ein Lied von Eis und Feuer" – so omnipräsent wie noch nie.

Hier ist der Episoden-Check von Folge drei der achten Staffel "Game of Thrones":