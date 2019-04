Das zeigt sich nicht nur durch die bedeutungsvollen Blicke, sondern auch in ihrem Gespräch auf dem Übungsplatz vor den Toren Winterfells. Jaime sagt dort Brienne, er sei in den Norden gekommen, weil es eine Ehre für ihn wäre, unter ihrem Befehl in die Schlacht zu ziehen. Wow. Einen größeren Liebesbeweis gibt es für Brienne wohl kaum. Da kriegt selbst sie ein kleines emotionales Zucken auf der Stirn. Kurz darauf schlägt Jaime sie auch noch zur ersten Ritterin von Westeros.

Ganz große Gefühle – und leider auch Vorarbeit dafür, dass beide im Guten aus der Welt scheiden könnten, anstatt einen dreckigen "Game of Thrones"-Tod zu sterben. Danke für nichts... 🙄

3 Das Abschiedslied am Kaminfeuer.

Ser Davos, Tyrion, Podrick, Brienne, Jaime und Tormund verbringen die letzten Stunden vor der Schlacht im Saal vor dem Kaminfeuer, mit einem Weinchen, einer spontanen Ritterzeremonie und einem gefühlvollen Lied.

Ich meine, come on! Wenn alle sechs in der nächsten Folge sterben, hätte man dabei doch das Gefühl: Och ja, ist in Ordnung, sie haben auf so beschauliche Art gemeinsam Abschied vom Leben genommen, sich Treue geschworen und werden einander nicht verraten – komme, was wolle.

Nein! So geht das doch nicht, Leute!

4 Tyrion hat nach dieser Folge kaum eine Chance, noch etwas Überraschendes zu tun.

Erst führt Tyrion tiefgründige Gespräche über die beste Art zu sterben mit seinem geliebten Bruder Jaime. Dann erklärt er, dass er eigentlich auch ein ganz toller Kämpfer ist. Dann verteidigt Ser Jorah seinen tollen Charakter und Dany schickt ihn "zur Sicherheit" in die Krypta.

Dass die nicht so sicher sein wird, wie gedacht, wird uns natürlich auch schon suggeriert: Ein kleines Mädchen, das kämpfen möchte, wird "zur Verteidigung" der Frauen und Kinder trotzdem in die Krypta geschickt. Gedacht als Trick, um das kleine Mädchen zu besänftigen, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass genau dieses Mädchen noch zum Kämpfen kommen wird. Außerdem erinnern wir uns an den verheißungsvollen Trailer, in dem Arya verletzt durch die Gewölbe unter Winterfell rennt. Oder wir denken an die Tatsache, dass der Nachtkönig Tote auferstehen lassen kann und da unten die ganzen toten Starks liegen. Just saying...