Auch wenn Witze ein mächtiges Vehikel darstellen, um die Probleme der Welt zu kritisieren, muss natürlich nicht jeder Humor immer gesellschaftskritisch sein. Manchmal will man einfach abschalten. Dass die Serie dabei People of Color vergisst und ausblendet (die in New York mehr als 67 Prozent der Bevölkerung ausmachen), ist eine schwer verzeihlicher Makel. Weil die Show so zumindest suggerriert, dass Weiße sich nur untereinander wirklich vertrauen und niemanden sonst in den inneren Kreis lassen. Die schwarze Autorin Rebecca Carroll erklärt hier, wie sie diese Erzählung ihrerzeit als Mittzwanzigerin in New York geprägt hat.

Der Cast ist nur ein Teil der Kritik, ein anderer die Handlung selbst. Nur: Müssen fiktive Figuren wirklich immer 100 Prozent woke sein?

Wenn ein Charakter wie Ross etwa ein Problem damit hat, dass sein Sohn mit Puppen spielt – liegt es nicht am Zuschauer, dieses Verhalten zu hinterfragen und ein Urteil zu fällen? Wäre Ross schon der progressive "Gender-ist-egal"-Papa, würde das Publikum der Möglichkeit beraubt, ihn für sein rückwärtsgewandtes Verhalten auszulachen. Und dabei im besten Fall etwas über sich selbst und seine Ansichten zum Thema zu lernen.

Situationskomik (Sit-Com) entsteht ja gerade durch das hilflose Scheitern der Protagonisten in alltäglichen Lebenslagen. Die Spannung und der langfristige Reiz entstehen durch das Beobachten ihrer Charakterentwicklung. Wir hoffen, dass sie es doch irgendwann hinbekommen. Eine Serie, in der Charaktere bereits fertig entwickelt sind und sich nicht wie Idioten (also: Menschen) aufführen können, wäre weder spannend noch Comedy.