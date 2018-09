Doch seit ein paar Tagen wagen es einige wieder zu hoffen. 

Im Netz kursiert derzeit ein¬†Trailer, der f√ľr 2018 den Friends-Film "The One With The Reunion" verspricht und bereits knapp¬†f√ľnf Millionen Mal angeschaut wurde (Stand, 23. Januar).

Hier kannst du den Trailer zum angeblichen Friends-Film sehen: