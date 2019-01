Alles andere fände ich auch sehr schade. Denn die Sendungen, die er macht, die sind ja wunderbar und werden auch gut angenommen.

In deinem Freundeskreis meinst du?

Ja, kürzlich haben wir mit einer Truppe Frauen ein Konzert besucht. Da war zum Beispiel DJ Ötzi und eben auch der Silbereisen mit seiner Band. Wie heißen die noch gleich? Irgendwas mit Klub. Klubbb 3.

Also ich finde den Silbereisen einfach gut.

Was denn genau?

Der hat so was Liebes an sich, ist zuvorkommend, hat Anstand. Für mich wäre das auf jeden Fall ein Schwiegersohn.

Ich muss sehr laut lachen.

Er zeigt sich auch älteren Leuten gegenüber sehr liebevoll. Das habe ich zum Beispiel bei einem Fernsehauftritt gedacht, bei dem er Mireille Mathieu getroffen hat. (Anmerkung: eine französische Sängerin, 72)