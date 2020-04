Noch denken die beiden aufgeheizten Dauersingles, so wie acht andere ihrer Art, dass sie in der Reality-Show "Finger weg!" (im US-Original: "Too hot to handle") den sexuellen Hauptgewinn gezogen haben: Mit einem Haufen normschöner und ungebundener Menschen einen Monat in einem tropischen Luxus-Resort zu verbringen. Erdbeeren, Whirlpool, Teilerektion – in Erwartung der einen oder anderen Orgie stoßen die zehn Singles in der ersten Folge mit Champagner an und reiben sich ein wenig aneinander. Denn vor der Teilnahme verrieten die Macher der "Untitled Dating Show" ihnen nicht, worum es hier wirklich gehen soll.