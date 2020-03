Darum geht es:

Der irischstämmige Frank Sheeran arbeitet in den 1950er Jahren als LKW-Fahrer und bessert sein Gehalt auf, indem er Fleischlieferungen stiehlt und an die Mafia verkauft. So rutscht er in die organisierte Kriminalität. Er kann sich durch seine Skrupellosigkeit und Gewalt schnell einen Namen in der Cosa Nostra machen und wird zum Leibwächter des Anführers einer Gewerkschaft, die von der Mafia unterwandert wurde. Ab da beginnt ein Kampf um die Vormachtstellung in der Gewerkschaft und der Mafia-Familie.